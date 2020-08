TV LUNA – Allenamenti gratuiti per i tifosi a Castel di Sangro, si pagheranno solo le partite. Ci sarà un triangolare con il Napoli: i dettagli

Il giornalista di TV Luna, Carlo Alvino, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rivelando alcune notizie circa il ritiro a Castel di Sangro che gli azzurri svolgeranno dal 24 agosto fino al 4 settembre. Ecco quanto evidenziato:

“Qualcuno me l’ha già chiesto, ma sento di poter dire che l’allenamento in ritiro resterà gratuito per i tifosi. Altra cosa invece sarà per le amichevoli. Ci saranno almeno due uscite del Napoli a Castel di Sangro e in quelle occasioni ci sarà il costo per entrare allo stadio.

Dovrebbe esserci un triangolare con Castel di Sangro e L’Aquila nella prima uscita. La seconda uscita invece dovrebbe essere un’amichevole semplice con il Teramo. Sono test che avranno un valore, anche per l’esordio di Osimhen in azzurro”.