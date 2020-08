Allan-Everton è ormai questioni di giorni. Come si legge sulle colonne de Il Mattino, i Toffees si starebbero avvicinando ai 40 milioni richiesti dal Napoli per cedere il giocatore. Raggiunto l’accordo economico, il brasiliano guadagnerà 4.8 milioni di euro all’anno per tre stagioni. Lo scambio di documenti può partire già dopo Ferragosto, con Ancelotti pronto a riabbracciare il centrocampista.

