Anche la Roma vuole Milik, si valutano le soluzioni per l’acquisto: possibile maxi-affare con Under e Veretout!

Come ribadito più volte anche dal ds azzurro Cristiano Giuntoli e dalla sua squadra mercato, dopo l’acquisto super di Victor Osimhen via alle cessioni. In primis tra i nomi in uscita Koulibaly, Allan ma il più discusso e chiacchierato è quello di Arkadiusz Milik. Il centravanti è cercato già da Juventus e anche l’Atletico Madrid sembra pronto a fare un’offerta. Ma oggi Il Corriere del Mezzogiorno ha riportato in corsa la Roma, del no-presidente Dan Friedkin.

Come scrive il quotidiano, dopo questa settimana attua a sistemare l’organigramma societario giallorosso, la nuova squadra di mercato della Roma potrebbe avviare una maxi-trattativa per assicurarsi prima di tutte le prestazioni di Milik. Nell’affare rientrerebbero i cartellini di Cengiz Under e Jordan Veretout, calciatori notamente graditi dal Napoli.