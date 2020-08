Pres. Regione Abruzzo, l’annuncio sul ritiro a Castel di Sangro: “Si parte il 24 agosto! Al lavoro per ingresso limitato dei tifosi”

Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Siamo pronti per il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Non è ancora chiara la durata del ritiro, ma sarà almeno di due settimane. Ho parlato da poco con De Laurentiis: si parte il 24 agosto! Potrebbe durare anche più di due settimane, vista la data di inizio della Serie A. Siamo al lavoro con tutti gli operatori sanitari per consentire ad un numero limitato di tifosi l’accesso allo stadio per le amichevoli. Amichevoli con Teramo, Castel di Sangro e Pescara? Non siamo lontani dalla realtà, stiamo lavorando anche con De Laurentiis”.