Il Mattino – Giuntoli prova a cedere Lozano per 40 mln: quattro club sul messicano

Hirving Lozano può lasciare Napoli. A riferirlo è l’edizione odierna de Il Mattino che riporta l’interesse di alcune squadre come Siviglia, Valencia, Atletico Madrid ed Everton per il messicano. Ecco quanto evidenziato:

“Il messicano è un marchio, non badate solo all’aspetto tecnico: è un brand di successo per chi vuole investire in America Latina, perché dai tempi di Hugo Sanchez non c’è un attaccante come lui. E Giuntoli sta provando il colpo: cederlo per 40 milioni. Emissari del Siviglia, del Valencia e dell’Atletico Madrid hanno fatto la loro comparsa a Barcellona. Ma è Ancelotti che insiste per averlo”.