Club a sorpresa su Milik: il polacco nel mirino della Fiorentina di Commisso!

Secondo quanto riportato dal portale di calciomercato Tuttomercatoweb.com, Arkadiusz Milik potrebbe salutare il Napoli, ma non la Serie A. Non c’è solo la Juventus sul calciatore, con la pista che potrebbe raffreddarsi con l’arrivo di Pirlo, bensì c’è anche la Fiorentina di Rocco Commisso. La società toscana sta preparando i tifosi all’unico grande addio di questo mercato estivo: Federico Chiesa.

Per questo motivo, oltre a blindare tutti gli altri gioielli, Commisso vorrebbe regalare un acquisto di rilievo ai propri tifosi. L’attaccante polacco del Napoli è più di una semplice idea per rinforzare il reparto offensivo viola. Milik sembra ormai con le valige pronte, visto anche l’arrivo di Victor Osimhen e la conferma totale di Dries Mertens, oltre all’arrivo di Andrea Petagna. Un altro obiettivo per l’attacco della Fiorentina è l’altro polacco Krzysztof Piątek.