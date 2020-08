Tensione a fine partita per Leo Messi. Il fenomeno del Barcellona – come rivela Marca e si può notare nel video sottostante – non ha voluto salutare l’arbitro Cakir dopo la fine del match con il Napoli.

Il direttore di gara turco si era avvicinato alla Pulce tendendo il braccio in segno di saluto, ma Messi ha invece rifiutato facendo il gesto “no” con il dito e voltando le spalle.

ECCO IL VIDEO:

🚫 | El árbitro turco Cüneyt Çakir quiso saludar a Messi post partido, peeeeero…pic.twitter.com/2XNxyqjFBz — Ovacion24 (@ovacion24) August 8, 2020