Messi, discorso assurdo all’intervallo: “Non facciamo gli idioti, ne facciamo otto”

Si è caricato la squadra sulle spalle, come fanno i migliori, come non ha fatto ultimamente ma come gli riesce sempre nelle grandi notti. Leo Messi ha deciso la sfida contro il Napoli, facendo il Messi. Prima un goal capolavoro, poi un rigore conquistato con una furbata e trasformato da Suarez.

Con la fascia da capitano, ha radunato i suoi in cerchio prima della partita per caricarli. All’intervallo, invece, nel tunnel, un discorso molto più rapido, conciso, ma molto diretto nel messaggio. Un discorso che – probabilmente – mostra anche una mancanza di rispetto nei confronti del Napoli.

Le immagini sono riportate da Marca e lo riprendono mentre carica i compagni con un discorso che fa discutere: “Non facciamo gli idioti, siamo in vantaggio di due goal. Stiamo calmi che gliene facciamo otto”, dice.