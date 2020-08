GdS – Barcellona di un’altra categoria ma meglio il Napoli che la Juve e la Roma

Il Napoli viene eliminato dal Barcellona agli ottavi di finale di Champions League ma gli azzurri escono dalla competizione con qualche rimpianto e con la consapevolezza di aver fatto bene, sia all’andata che al ritorno. Tranne che per quella mezz’ora di black out di ieri sera dopo il gol subito da Lenglet. Ecco cosa scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

“Napoli fuori perché era troppo difficile, perché il Barcellona è di un’altra categoria. Gattuso ha retto il confronto con dignità ma da una categoria inferiore. Molto peggio aveva fatto la Juve con il Lione. Idem la Roma. Teniamoci strette Atalanta e Inter ma riflettiamo sul fatto che le due finali di Allegri sono lontane e l’Europa è ridiventata troppo grande per noi. Anche per il Napoli, certo. Bellino da vedersi in alcune situazioni, nei primi dieci minuti quando il palo di Mertens ha negato una potenziale svolta, nel generoso assedio finale, ma i problemi sono quelli “italiani”. Velocità, concretezza, ritmo, testa. Diversamente dal San Paolo, qui è stato il Barcellona a comandare”.