Auriemma a Sarri: “Per loro sei stato lo sfizio di chi ha tutto e non si diverte”

Dopo l’esonero di Sarri da allenatore della Juventus, Raffaele Auriemma ha scritto sui social una lettera all’ex tecnico azzurro:

“Caro Maurizio hai sbagliato. Mi dispiace dirlo, perché il tuo pensiero su “quelli lí” era sempre stato chiaro ed inequivocabile, quando parlavi del “Palazzo” oppure dei rigori con”le maglie a strisce”. Tu per loro sei stato lo sfizio di chi ha tutto eppure non riesce a divertirsi, come quando li hai messi alle corde con il Napoli a cui fu “scippato lo scudetto”, De Laurentiis dixit. Hai sbagliato ad immischiarti con quelli che hai sempre combattuto, concettualmente e calcisticamente, e lo hai fatto perché ti ha tradito il vanto di poter dire che li hai attaccati e li hai pure allenati. Ora ti hanno messo alla porta con il portafogli bello gonfio, ma cosa vuoi che sia per chi ha un monte debiti di 450 milioni senza rischiare lo stesso fallimento del Napoli. Si sono tolti lo sfizio e te lo sei tolto pure tu, di vincere il primo scudetto della tua carriera. Ne vincerai altri, in Italia o altrove, però un altro sfizio te lo devi conservare; batterli di nuovo a casa loro, come facesti con la zuccata di Koulibaly. Così, giusto per ricordargli quella sera in cui capirono che bisognava fare ^qualcosa in piu” per non perdere lo scudetto. Ti abbraccio caro Maurizio Sarri“.