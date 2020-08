Ferrara: “Il Napoli esce a testa alta. C’è il rammarico per la gara d’andata…”

Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, ha parlato a canale 5 durante la trasmissione Pressing, dell’eliminazione degli azzurri contro il Barcellona, negli ottavi di finale di Champions League:

“Napoli che esce a testa alta. C’è sicuramente un pizzico di rammarico, soprattutto per la partita d’andata, considerando che Ter Stegen è stato uno dei migliori in campo al San Paolo. Azzurri inoltre condizionati, e non poco, dalla prima rete subita che nasce da una spinta evidente.

La differenza l’ha fatta Leo Messi, grazie a lui i blaugrana sono riusciti a staccare il pass per la fase finale”.