Ottimismo su Insigne, salgono le quotazioni per un posto da titolare: Insigne giocherà!

Alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League tra Barcellona e Napoli tiene ancora banco la questione Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro ha svolto l’intera rifinitura di questa mattina, al San Paolo ma non è sicura la sua titolarità domani sera al Camp Nou. Dopo Sky Sport, a dare la sicurezza della titolarità è Radio Kiss Kiss Napoli che da per certo che Insigne partirà titolare contro il Barcellona. Anche Carlo Alvino è sicuro che Insigne sarà tra gli 11 titolari in Catalogna e lo fa sapere tramite il suo profilo twitter. Ecco il tweet del giornalista napoletano.

“Lorenzo gioca!!! E chest’è!”

Lorenzo gioca!!! E chest'è! — Carlo Alvino (@Carloalvino) August 7, 2020