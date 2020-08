GdS – Demiral convince Ayhan ad andare al Sassuolo, Napoli beffato

Demiral se n’è andato dal Sassuolo ma non ha mai dimenticato i neroverdi. Infatti, il difensore classe ’99 potrebbe risultare decisivo per una trattativa che interessa molto da vicino il Napoli. Infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, il Sassuolo sarebbe molto vicino all’acquisto di Kaan Ayhan, difensore del Fortuna Dusseldorf. Il centrale turco ha una clausola di soli 2 milioni, e Napoli e Roma gli facevano la corte per fiondarsi a pagarla, ma ecco che Merih Demiral, grazie a svariate telefonate, ha convinto il giocatore a voler vestire neroverde.

