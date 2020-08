Gattuso su Lozano: “Ha lavorato duramente e ha giocato di più. Il problema non è lui, ma il gioco della squadra”

Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra Barcellona e Napoli. Il tecnico azzurro si è soffermato su Hirving Lozano. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Lozano? Non è cambiato nulla, il ragazzo dopo il lockdown ha lavorato duramente, ha esaudito le mie richieste e ha avuto più minutaggio, ha caratteristiche diverse dai nostri attaccanti, attacca gli spazi ma se vuoi giocare un calcio palleggiato ci vuole tempo. Il problema non è il calciatore, è come vogliamo sviluppare il calcio di questa squadra”.