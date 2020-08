SKY – Scambio Sirigu-Meret: il Napoli chiude le porte

Come riportato dal collega SKY, Gianluca Di Marzio, l’idea di scambio dei prestiti tra Sirigu e Meret intavolata dal Torino non trova riscontri in casa Napoli.

Alex Meret, 29 presenze con la maglia del Napoli in tutte le competizioni in questa stagione, è sempre più il futuro di questa squadra ed il Napoli intende blindarlo.

L’idea dello scambio di prestiti per Sirigu al Napoli e Meret al Torino, è stata quindi rispedita al mittente.

Il Napoli reputa Salvatore Sirigu, al momento, un portiere di primo livello ma Alex Meret resta incedibile per la società di Aurelio De Laurentiis.