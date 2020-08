Hugo Maradona: “Diego tiferà Napoli contro il Barcellona, all’epoca scelse Napoli per scelta di vita”

Hugo Maradona, fratello di Diego Armando Maradona, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Diego farà il tifo per il Napoli contro il Barcellona. Non ha bei ricordi in maglia blaugrana, lui si sente napoletano, parla sempre di Napoli e di nessun’altra squadra”

“Quando ci ha informato del trasferimento dal Barcellona al Napoli? Semplicemente l’abbiamo appoggiato, parlava molto con noi. A Barcellona ha avuto molti problemi, fisici e che giravano intorno alla squadra. Ha scelto Napoli per scelta di vita, perché il napoletano è come noi (argentini, ndr)“

“Ho una sensazione strana quando si gioca senza pubblico. Non mi fa molto piacere guardare queste partite così. Gattuso ha l’esperienza e ha vinto tanto, ora deve dimostrare ai giocatori come fare contro il Barcellona”.