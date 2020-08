TS – Questione rinnovi: per Zielinski si attende solo l’annuncio, altri tre azzurri vicini alla firma

Dopo l’importante acquisto di Victor Osimhen – il giovane centravanti ormai ex Lille è diventato l’acquisto più oneroso della storia del Napoli – il ds azzurro Cristiano Giuntoli, come anche detto dal patron Aurelio De Laurentiis, si concentrerà sulle cessioni. Ma non solo: c’è in ballo anche una serie di rinnovi che ormai sono vicini al compimento.

Secondo la testata Tuttosport, infatti, il club azzurro è pronto a rinnovare il contratto a quattro tesserati, e tra questi quattro colui che è più vicino al prolungamento è il centrocampista polacco Piotr Zielinski, uomo chiave per la mediana di mister Gattuso. Ecco quanto riportato dal quotidiano:

“Non sarà semplice riuscire a piazzare calciatori con un ingaggio da prima fascia. Ad esempio, Llorente e Younes sono stati già promessi al Benevento, anche se il presidente sannita Vigorito chiederà un correttivo sugli ingaggi. Quindi, i rinnovi di contratto. Per il prolungamento di Zielinski si attende solo l’annuncio, poi Maksimovic, ma anche Di Lorenzo e Mario Rui sono a un passo dal rinnovo col Napoli“.