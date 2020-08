RAI – Venerato: “Insigne titolare a Barcellona! Restano due ballottaggi. Sirigu al Napoli? Lo escludo”

Quest’oggi, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, per la trasmissione Radio Goal, ha preso la parola il noto collega ed esperto di mercato RAI Ciro Venerato. Il giornalista ha discusso in radio della probabile formazione titolare che Gattuso schiererà fra tre giorni a Barcellona, parlando anche del recupero di Insigne e offrendo una risposta di calciomercato su Sirigu, portiere del Torino. Ecco le sue dichiarazioni:

“Insigne giocherà col Barcellona? Sarà in campo al 100%! Mi sbilancio? Ma ribadisco quello che ho detto ieri, per me Insigne riuscirà a partire titolare“.

“Ballottaggi aperti per Gattuso? Due in particolare: Manolas più di Maksimovic; Demme più di Lobotka, poiché credo che Gattuso vorrà applicare una sorta di 4-1-4-1 con il tedesco a mo di schermo perché il ragazzo è bravo sia a difendere che nella seconda impostazione. Per la difesa però non è ancora sicuro che Manolas scavalchi Maksimovic: credo che Gattuso stia aspettando anche di capire, da qualche 007 a Barcellona, che attacco schiererà Setien, e si regolerà di conseguenza. Ad ora, mi sento di dire che giocherà Manolas“.

“Sarà Ospina a scendere in campo e non Meret? Penso di sì. Ospina è un po’ più titolare di Meret, passatemi il termine. Per esperienza, oltre che per il gioco coi piedi. Credo giocherà lui col Barça. Sul mercato, il Napoli pensa ancora a Sirigu? Lo escludo“.