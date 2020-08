CdS – Ancelotti: “Napoli? La verità ha tante facce ma oggi non interessa a nessuno”

Intervistato in esclusiva dal Corriere dello Sport da Ivan Zazzaroni, l’allenatore ex Napoli Carlo Ancelotti ha rilasciato delle dichiarazioni su come si vince la Champions League, passando dai ricordi alla sua esperienza in azzurro, queste le sue parole:

“Un allenatore si occupa della gestione del gruppo quanto della questione tecnica, sono i calciatori a darti risposte differenti. Ci sono i soldati e ci sono i generali. I generali sono quelli a cui ordini di andare a letto alle 10 e alle 10 in punto sono sotto le coperte. Gli altri tornano alle due di notte ma il giorno dopo sono freschi come delle rose. I soldati montano le baionette e vanno a fare la guerra ad armi pari, i generali ti dicono “ci penso io”. Ne ho conosciuti parecchi di generali, da Maldini, Totti, Cannavaro, Gullit etc.”

E sul Napoli ricorda:

“Da quando ho lasciato Napoli ho incassato critiche e battute senza reagire? Sono un grande incassatore, al Napoli auguro tutto il bene. La verità ha molte facce e non interessa a nessuno. Non oggi”