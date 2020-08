Cannavaro: “Sarri si è preso ciò che gli spettava, gli manca solo la Champions per essere come Guardiola”

Fabio Cannavaro, ex calciatore tra le altre di Napoli e Juventus, oltre che capitano della Nazionale campione del mondo nel 2006, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Tuttosport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Voto Sarri, sono contento per la sua vittoria, la squadra si è confermata la più forte. Ha meritato di vincere, si è preso ciò che gli spettava da tempo. Sarri è un esempio per tutti: è partito dal fondo ed è arrivato sulla cima del calcio. Ha dimostrato grande capacità di adattamento, vincere non è mai facile. Gli manca solo la Champions League per raggiungere il livello di Klopp e Guardiola”.