TS – ADL a Milik: “Se vuoi fare il furbo, ci comportiamo di conseguenza”

Arkadiusz Milik è sempre più oggetto di mercato e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis lo sa bene. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, sarebbero queste le parole rivolte al polacco da parte del presidente del Napoli: “Se tu a un certo punto vuoi fare il furbo, o hai dei cattivi consiglieri nei tuoi agenti, noi ci comportiamo di conseguenza”.

Già il presidente aveva annunciato l’intenzione di volerlo vendere al migliore offerente, ma adesso la situazione sembra essere ancora più tesa. Per quanto riguarda l’offerta economica, De Laurentiis vorrebbe incassare non meno di 40-50 milioni di euro, con la Juventus che rimane la candidata numero uno per la cessione. Inoltre, anche interessi dall’estero come quelli di Atletico Madrid, Tottenham e Arsenal potrebbero far decollare la trattativa. Il Napoli aspetta ma di certo non è soddisfatto col giocatore.