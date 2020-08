Ghoulam a Sky: “Questa sera partita importante in vista del Barcellona”

Nel pre-gara di Napoli-Lazio, valido per l’ultima giornata di questa Serie A colpita dal Coronavirus, ha parlato ai microfoni dell’emittente televisiva Sky Sport il terzino algerino azzurro Faouzi Ghoulam, che ha introdotto la sfida così:

“Questa sera partita importante perché dobbiamo prepararci per la gara di settimana prossima col Barcellona, dovremmo metterci tutti noi stessi. E poi, vogliamo vincere per finire il campionato come si deve“.