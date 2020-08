De Magistris accoglie Osimhen: “Qui nessuno è straniero. Ha fatto benissimo a scegliere Napoli”

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha accolto il neoacquisto azzurro in città. Tramite poche parole affidate ai microfoni di Radio Punto Nuovo, durante il Punto Nuovo Sport Show, De Magistris ha dato il suo personale benvenuto a Victor Osimhen a Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“A Napoli nessuno è straniero. La nostra è una città dal grande cuore, che produce forti emozioni e in cui ogni artista, e un calciatore a suo modo lo è, ha tante ragioni per ispirarsi. Sono convinto che abbia fatto benissimo a scegliere Napoli. Chi non lo fa non sa cosa si perde”.