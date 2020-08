Le notizie di stamattina sui quotidiani sportivi sono tutte per Victor Osimhen, il grande colpo del Napoli per la prossima stagione. Oltre ai tanti dettagli sul contratto, la trattativa e le parole di De Laurentiis, si legge sul Corriere dello Sport anche un curioso dettaglio. Infatti, il calciatore avrebbe già scelto una casa a Posillipo, dove rientrerà dopo essere stato in vacanza alle Baleari.

