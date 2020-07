City-Koulibaly la trattativa rimane viva. Un’altra inglese sul difensore azzurro

Dopo le parole di De Laurentiis, il futuro di Kalidou Koulibaly resta ancora incerto. Come riportato dall’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, la trattativa con il City c’è. In Inghilterra si parla di Aké del Bournemouth per i Citizens ma non si esclude l’arrivo di un altro difensore. Il Napoli fissa il prezzo a 80 milioni ed è disposto a scendere di massimo 5 milioni.

Non solo City anche l’altra squadra di Manchester, lo United, è interessato al difensore. Il Napoli deve vendere ed è ormai sicuro dell’addio di Milik. In entrata piacciono invece Boga del Sassuolo ma anche Veretout della Roma anche se i giallorossi non vogliono rinunciare al giocatore.