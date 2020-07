De Laurentiis su Koulibaly: “Non so se le nostre strade si dividono. Per ora nessuno ha messo i 90 milioni che servono sul tavolo”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato un’intervista ai microni di Sky Sport e Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i tanti temi affrontati c’è quello del futuro di Koulibaly. Ecco quanto dichiarato:

“Koulibaly è un uomo eccezionale, un padre e un marito fantastico, oltre che un grande difensore. Ma prima o poi le strade si dividono. Non so se sia arrivato il momento, anche perché per ora nessuno ha messo i 90 milioni che servono sul tavolo“.

” Quando vorrà confrontarsi con me, basta che mi chiami e se saranno rose fioriranno, potremmo continuare questo matrimonio“.