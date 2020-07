De Laurentiis sul mercato: “Boga? Bisogna prima vendere e poi pensare ai nuovi acquisti. Spero che il campionato inizi a fine settembre”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato un’intervista ai microni di Sky Sport e Radio Kiss Kiss Napoli. Tra i tanti temi affrontati , il presidente ha parlato anche di calciomercato. Ecco quanto dichiarato:

“Il mercato? Pensiamo prima a riposare e poi a giocare a Barcellona e poi ci sarà la preparazione estiva prima della ripartenza del campionato che non sappiamo quando partirà. Spero parta a fine settembre o inizio ottobre per dare spazio anche alle Nazionali. Cominciare il 12 è una pazzia e significherebbe non far preparare atleticamente i nuovo acquisti. Sarebbe una vera mortificazione in un anno davvero sfortunato”.

Boga? Il Napoli deve vendere prima di pensare a nuovi acquisti. Quest’anno non volevamo acquistare prima di vendere ma lo abbiamo fatto. Per il momento accontentiamoci poi dopo aver riposato vediamo cosa deciderà la Lega. Il mercato inizia a settembre e finisce ad ottobre, avremo modo“.

“La Lega deve creare una media company scegliendo gli amministratori corretti. Questa media company si deve occupare anche del divertimento legato al pallone. Bisogna maturare e bisogna prendere questa strada per far sì che le squadre diventino più ricche”.