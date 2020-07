Sarri scherza dopo la vittoria dello scudetto: “Ragazzi, se avete vinto con me siete davvero forti!”

Maurizio Sarri, attualmente allenatore della Juventus, si è lasciato scappare una frase simpatica detta ai propri ragazzi dopo la vittoria dello scudetto. Il tecnico ex Napoli e Chelsea era visibilmente euforico per la vittoria del suo primo titolo in Serie A.

Nel corso di una video-esultanza negli spogliatoio è stata ripresa la seguente frase: “Ragazzi, se avete vinto con me è perchè siete davvero forti!”

L’allenatore della Juventus Maurizio Sarri, visibilmente contento per la vittoria dello scudetto, si è lasciato scappare una frase simpatica detta ai suoi ragazzi.

Queste le parole riprese in un video-esultanza negli spogliatoi: ”Ragazzi se avete vinto con me è perché siete davvero forti!”.