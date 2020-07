Napoli, tentazione Cengiz Under per il dopo Callejon: la risposta della Roma

Come riportato dal Corriere dello Sport all’interno dell’edizione odierna, il Napoli sta lavorando su più fronti per trovare un valido sostituto di José Maria Callejon, ormai vicino all’addio al Napoli. Uno dei nomi più caldi è quello di Cengiz Under della Roma. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La fascia destra del Napoli è ormai diventata una vera e propria ossessione. Quella fascia che al termine della stagione verrà lasciata libera da José Maria Callejon. Uno dei nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli è quello di Cengiz Under della Roma, che rappresenta una vera e propria tentazione. Il club capitolino però sta opponendo resistenza, attraverso la figura di Baldini. I rapporti tra i due club si sono intorpiditi nel recente passato”.