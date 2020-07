Nuovo nome sul taccuino di Giuntoli: si tratta con l’Udinese per Kevin Lasagna

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, sta lavorando su molti fronti per cercare di accontentare al meglio le richieste di Gennaro Gattuso. Di seguito quanto riportato da Raffaele Auriemma all’interno dell’edizione odierna di Tuttosport:

“Continuano a resistere i dubbi su Andrea Petagna, per questo motivo Giuntoli ha contattato l’Udinese per avere informazioni su Kevin Lasagna. La prima richiesta dei friulani è stata di 35 milioni di euro. Una cifre spropositata e fuori mercato per il Napoli. I due club potrebbero venirsi in contro a cifre più ragionevoli, intorno ai 20/25 milioni di euro”.