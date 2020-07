Fedele sicuro: “Per evitare danni Fabian Ruiz giocherà ala destra contro il Barcellona. Allan deve giocare sempre!”

Durante la diretta televisiva a “Il bello del calcio” è intervenuto Enrico Fedele. L’ex dirigente sportivo ha rilasciato alcune parole in merito alla sfida Barcellona-Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

FEDELE DICE LA SUA SU BARCELLONA-NAPOLI

“Il Napoli non ha i giocatori per attaccare alto il Barcellona. Se gli azzurri affronteranno la squadra spagnola in questo modo, prenderanno gol!

Milik?

Non è pervenuto contro il Sassuolo.

Per evitare ulteriori danni, contro il Barcellona giocherà Fabian Ruiz a destra con Allan interno di centrocampo. Il Brasiliano per me deve giocare sempre. Vi dico la formazione: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Allan, Demme, Zielinski, Fabian Ruiz a destra, Mertens ed Insigne”.