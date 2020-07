Boga-Napoli, il Sassuolo vorrebbe tenerlo un altro anno: gli azzurri provano a inserire Younes

Secondo quanto riportato da Il Mattino all’interno dell’edizione odierna, il Napoli starebbe lavorando alacremente per convincere il Sassuolo a cedere Jeremie Boga. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Sassuolo vorrebbe resistere e tenere Boga ancora un altro anno. Per questo motivo la richiesta è molto alta: 40 milioni di euro. Cifra finora non raggiunta da nessuna delle società interessate al calciatore: Napoli, Atalanta e Borussia Dortmund. Il Napoli al momento sembra in pole position, anche grazie all’inserimento di Amin Younes all’interno della trattativa. Con il calciatore c’è un’intesa di massima, dopo l’incontro tra Giuntoli e il fratello-agente di Boga. La carta Gattuso inoltre gioca a favore dei partenopei: il tecnico calabrese entusiasma il calciatore”.