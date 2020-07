Ancelotti: “Juventus, scudetto meritato. Si deve fare chiarezza sul VAR: inizio ad avere dubbi. Su Sarri e il Napoli…”

L’attuale allenatore dell’Everton ed ex tecnico del Napoli Carlo Ancelotti è intervenuto ai microfoni di Radio Rai, nel corso della trasmissione Radio Anch’io lo Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“La situazione qui in Inghilterra è sotto controllo, la Premier League ha attuato bene i protocolli. Ora il campionato è finito e avremo qualche giorno di vacanza. L’augurio è di rivedere gli stadi pieni il prima possibile, gli stadi vuoti frenano le emozioni”.

“Il VAR? Qui in Inghilterra viene usato diversamente, gli arbitri vanno poco a rivedere le azioni al monitor. Sono sempre stato a favore, ma con l’utilizzo che se ne fa in Italia inizio a nutrire dei dubbi. È fondamentale sui fuorigioco, ma c’è troppa confusione sui falli di mano, urge un cambiamento”.

“La Juventus ha meritato lo scudetto, anche se ha avuto più difficoltà rispetto al passato. Non è giusto dire che Sarri non sia da Juve: merita una grande panchina come quella bianconera”.

“Io a Napoli nel momento sbagliato? Penso sia stata un’esperienza positiva, con qualche difficoltà in campionato, ma con tanta soddisfazione in Champions League. Il Napoli se la può giocare con il Barcellona, non c’è una favorita. Lozano è un ottimo giocatore, il prossimo anno sarà completamente diverso”.

“Non so se tornerò mai in Italia, mi trovo molto bene qui in Premier League. Cristiano Ronaldo? Ha disputato la sua ‘solita’ stagione, ha fatto tantissimi gol e li farà anche il prossimo anno senza dubbio”.