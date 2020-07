Francesco Repice ha parlato di De Paul in radiocronaca. Il futuro del calciatore friulano, che era stato accostato al Napoli, potrebbe non essere in Italia:

“Questo sarà sicuramente l’ultimo anno di De Paul all’Udinese, i friulani cercano più di 30 milioni e sicuramente con quello visto questa stagione l’argentino li vale tutti. Dubito che il futuro di De Paul sia in Italia”