Il Coronavirus cancella anche l’assegnazione del Pallone d’Oro 2020

Il Pallone d’Oro 2020 non verrà assegnato. A comunicarlo ufficialmente è France Football sui canali social ufficiali dopo le parole del caporeddatore Pascal Ferré, di seguito evidenziate:

“È un anno così strano che non possiamo considerarlo normale. Circostanze eccezionali, decisione eccezionali. Non ci sono le sufficienti condizioni di equità. Abbiamo iniziato a parlare di questa ipotesi almeno due mesi fa. Non è una decisione che abbiamo preso alla leggera”.

Di seguito, anche il tweet di France Football:

À circonstances exceptionnelles, dispositions exceptionnelles. Pour la première fois de son histoire, débutée en 1956, le #Ballondor France Football ne sera pas attribué en 2020, faute de conditions équitables suffisantes.



— France Football (@francefootball) July 20, 2020