Udinese, Gotti: “Provo molta amarezza ma sono orgoglioso dei mie ragazzi. Si esce a testa alta! Complimenti a Politano”

Al termine della sfida Napoli-Udinese terminata 2-1, Luca Gotti ha rilasciato alcune parole in conferenza. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Sconfitta, cosa è mancato?

Ospina ha fatto una parata fantastica su Lasagna, ma anche un pizzico di fortuna, per non parlare della bravura di Politano nel fare questo gol. Perdere così provoca amarezza ma anche orgoglio nei confronti dei miei giocatori.

La prossima sfida può rappresentare un punto di ripartenza?

Non voglio fare troppi calcoli, non è un esercizio molto intelligente. Noi dobbiamo pensare a quello che noi possiamo fare. Siamo una grande squadra. C’è da fare i conti con l’infermeria, a quello che è successo a Walace. Dobbiamo raccogliere più energie possibili.

Chiaro che provo grande amarezza, ma si esce a testa alta. Pensiamo solo a noi stessi, come abbiamo fatto con la Lazio tre giorni fa, come abbiamo fatto con il Napoli e come continueremo a fare.

Un allenatore finché non porta la barca in porto non può dirsi sereno. Lavoriamo con umiltà fino alla fine”.