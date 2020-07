Sarri convinto: “Con il Napoli 91 punti al terzo anno, questa Juve è più forte. Qui c’è una criticità superiore”

L’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara tra i bianconeri e la Lazio. Tra le varie domande è stato chiesto al tecnico se fosse più forte questa Juventus o il suo Napoli che totalizzò 91 punti in Serie A. Ecco quanto evidenziato:

“Sono due situazioni diverse. Alla Juve il lavoro è appena cominciato mentre a Napoli i 91 punti li abbiamo fatti al terzo anno. Il Napoli era una squadra con più lavoro addosso e più pronta sotto certi punti di vista questa è molto più forte dal punto di vista individuale dei giocatori. Poi bisogna vedere se riuscirò qui a lavorare tre anni.

Per quanto riguarda i punti penso che questa stagione sia stata condizionata perlomeno per 3 delle 4 squadre in testa alla classifica dall’atipicità della situazione. Lavorare nel calcio è difficile da tutte le parti. Qui c’è una criticità mediatica superiore perché l’interesse a livello mondiale può essere superiore, a Napoli c’è una criticità locale superiore perché è una squadra con i tifosi locali e con tante emittenti televisive locali. Ogni volta che siamo in un’ambiente ci sembra difficile ma perché ci dimentichiamo del passato, ma lavorare nel calcio è difficile ovunque”.