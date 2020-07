NAPOLI UDINESE FORMAZIONI PROBABILI – Ha già preso il via il 34esimo turno di questa Serie A, che man mano sta volgendo al termine è sta per regalare i primi verdetti. Tre gare nella giornata di ieri, mentre oggi sei tra cui il Napoli che, alle 19:30 al San Paolo, fronteggerà una squadra ostica come l’Udinese. Si prospetta ancora una volta una formazione rivoluzionata da mister Gattuso che, in queste gare finali, con poco (quasi nulla) da giocarsi, sta lasciando molto spazio a tutti.

NAPOLI UDINESE, LE FORMAZIONI PROBABILI DI QUESTA SERA

Udinese-Napoli, gara d’andata terminata sull’1-1 all’Arena del Friuli (in foto, il gol del pareggio azzurro firmato Piotr Zielinski)

In particolare per il Napoli, mister Rino Gattuso potrebbe effettuare ben otto cambi nella formazione titolare di stasera rispetto a quella vista in campo contro il Bologna. Innanzitutto, torna Ospina tra i pali al posto di Meret, che ha giocato contro i felsinei al posto del colombiano appena rientrato dall’infortunio. Difesa confermata a metà, dal lato destro: stasera dovrebbero partire ancora dal 1′ Di Lorenzo e Manolas, e a completare ci saranno Koulibaly e Mario Rui al posto di Maksimovic e Hysaj. Anche Fabian Ruiz torna dall’inizio insieme a Zielinski, mentre come vertice basso dovrebbe agire Lobotka al posto di Demme. L’attacco, modificato in toto a Bologna, siederà in panca invece, per far tornare il trio dei piccoletti Insigne-Mertens-Callejon in prima linea.

L’Udinese, dal canto suo, non schiererà una formazione molto diversa dalle ultime uscite, visti gli infortuni ma soprattutto gli importanti risultati che i friulani stanno riuscendo a ottenere con il loro undici di base. Confermati tutti i titolari tranne due: il mediano brasiliano Walace riprenderà il suo posto al centro del campo, con Jajalo che si siede in panca dopo aver giocato dal 1′ nello scorso match con la Lazio e visto l’infortunio importante di Mandragora; e in attacco Lasagna sarà stavolta accompagnato da Nestorovski all’inizio e non da Okaka. Per il resto, appunto, confermato lo stesso 3-5-2 visto contro la Lazio dall’allenatore Luca Gotti.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

UDINESE (3-5-2): Musso; R. Becao, De Maio, Nuytinck; S. Larsen, De Paul, Walace, Fofana, Sema; Nestorovski, Lasagna.