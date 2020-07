Napoli e Udinese si affronteranno domani al San Paolo nella gara valida per la 34^ giornata di Serie A. Da poco sono state diramate le convocazioni ufficiali in casa Udinese. Mister Gotti a causa delle numerose assenze in prima squadra è stato costretto a reclutare ben sei giovani del reparto primavera!

Napoli-Udinese, i convocati

PORTIERI: Musso; Nicolas; Perisan

DIFENSORI: Samir; Ekong; Nuytinck; Ter Avest; Stryger Larsen; Becao; Mazzolo; Zeegelaar; De Maio

CENTROCAMPISTI: Fofana; De Paul; Walace; Sema; Ballarini; Palumbo; Lirussi

ATTACCANTI: Lasagna; Nestorovski; Oviszach; Compagnon