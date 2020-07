OLA AINA NAPOLI – È ormai noto che, oltre all’attacco, il Napoli cambierà più di qualcosa anche in tutte le altre zone del campo, agendo sul mercato, in vista della prossima stagione. Anche in difesa, magari sulle fasce, perché infatti il Napoli cerca inoltre un nuovo esterno con proprietà difensive. Con Hysaj e Malcuit non sicuri al cento per cento di rimanere in azzurro, il ds Cristiano Giuntoli si sta quindi guardando un po’ in giro.

Ed ecco che, sulle pagine odierne del noto quotidiano Il Corriere dello Sport, spunta il nome del terzino 23enne niegeriano Ola Aina, oggi al Torino, che sta riuscendo a mettersi in mostra e sta crescendo sempre più nel nostro campionato. Terzino duttile, che può giocare su entrambe le fasce e che ormai ha già una discreta esperienza in Serie A: sarebbero questi i fattori che giocano a suo favore per l’eventuale acquisto. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

OLA AINA NAPOLI, PUÒ SOSTITUIRE HYSAJ IN AZZURRO

Ola Aina (23), esterno del Torino

“Non soltanto l’attacco, certo. E sebbene la vicenda Osimhen abbia monopolizzato l’attenzione nelle ultime settimane, e assorbito interamente le forze e gli sforzi del ds Giuntoli sin dal periodo del lockdown, il Napoli continua a lavorare anche su altri fronti. Sulle fasce, a esempio, dove all’improvviso è venuto fuori il nome di Ola Aina. Sì, un altro nazionale nigeriano come Victor“.

“E allora da un nigeriano a un altro. Però, uno abituato a tutt’altro tipo di lavoro in campo: un uomo di fascia, più che altro sinistra, capace di arretrare e avanzare il raggio d’azione a seconda delle esigenze tattiche“.

“Destro naturale, sa districarsi comodamente anche a destra, sopratutto in virtù dei suoi esordi, e ciò significa che eventualmente nel Napoli di Gattuso potrebbe recitare a soggetto proprio come capita sistematicamente a Hysaj“.