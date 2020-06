L’agente di Hysaj, Giuffredi svela: “Trattiamo il rinnovo con il Napoli, ma deciderà Elseid cosa fare. Su Sepe…”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, terzino del Napoli.

Ecco le sue parole:

“Trattiamo con il Napoli il rinnovo di Hysaj, decide il ragazzo. Quando Hysaj è arrivato al Napoli, guadagnava 500 mila euro, ma non era un mio contratto. Durante il campionato l’ho preso in procura ed il presidente si è comportato da gran signore, facendogli un nuovo contratto e riconoscendone il valore.

L’offerta del Bayern Monaco ci fu per Hysaj e non bisogna dimenticare che è stato uno dei migliori terzini d’Italia con Sarri, a parte la parentesi Ancelotti, è diventato con Gattuso lo stesso Hysaj di Sarri. Gattuso e De Laurentiis vogliono tenerlo, abbiamo parlato di rinnovo, ma non è una questione di soldi: è lui che deve decidere se rimanere o no. Sta pagando lo scotto dell’anno e mezzo con Ancelotti”.

Sepe ha chiuso per sempre con il Napoli? Non ha mai chiuso. È andato via per Sarri, non per qualcuno. Lui non lo vedeva e voleva giocare per dimostrare il suo lavoro, se il Napoli dovesse aver bisogno di un portiere, Sepe potrebbe essere l’uomo giusto”.