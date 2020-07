Covid-19 in Ligue 1: contagiati tre calciatori del Lille!

Il Coronavirus torna a colpire in Ligue 1, più precisamente nel Lille. Tre giocatori sono infatti risultati positivi al virus dopo aver svolto i controlli di rito. I calciatori avrebbero contratto il virus in vacanza dunque non sarebbero entrati in contatto con la squadra.

A dare la notizia l’allenatore Christophe Galtier, che ha fatto anche i nomi dei giocatori: si tratta dell’esterno sinistro Jonathan Bamba, del trequartista Jonathan Ikoné e del centrocampista ex Bayern Monaco Renato Sanches.

I primi due potrebbero tornare ad allenarsi a partire dalla prossima settimana, mentre Renato Sanches è rimasto bloccato in Portogallo e resterà in patria in attesa di risultare negativo.