SKY – Osimhen al Napoli, affare fatto: c’è il sì dell’attaccante!

Osimhen al Napoli, è fatta! Ci siamo, secondo quanto racconta in questi minuti Gianluca Di Marzio. Sul proprio portale, l’esperto di mercato di Sky scrive:

L’incontro è andato in scena in Sardegna, lontano da occhi indiscreti. Il Napoli ha continuato a lavorare per Victor Osimhen.

Giuntoli ha strappato il sì dell’attaccante classe 1998 del Lille, mancano solo gli ultimi dettagli ma l’operazione è ormai in chiusura. La missione del Napoli in Sardegna ha spazzato via ogni dubbio.