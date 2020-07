Ciro Venerato, esperto di mercato RAI, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di Osimhen e non solo:

L’operazione Osimhen lambirà i 60 milioni, molto dipenderà dal contratto del calciatore. Il Napoli è stato chiaro con il Lille nelle conference di questi giorni. Ha previsto un investimento tra cartellino, commissioni e stipendio. Se il calciatore chiederà più soldi sullo stipendio rispetto agli accordi con gli altri agenti – che hanno avviato le pratiche per una causa – verranno detratti dalle percentuali. Il Napoli non si muove di un centimetro, se le cifre saranno molto diverse sarà un problema del Lille prendere meno soldi sul cartellino. Il problema è il nuovo procuratore, essendo subentrato vanno mandate le mail ufficiali per il cambio di procura. Il nuovo procuratore è William D’Avila

C’è anche una causa legale in corso, il Napoli non vuole entrare nella causa e di quello che decide il tribunale di Barcellona. Il Napoli è tranquillo, può far firmare il contratto anche il 1 settembre. Il Lille pressa per chiudere, ha problemi economici con la Lega. Dovrebbe presentare una plusvalenza entro domani. Non è escluso che se il Lille libererà un posto, possa prendere Ounas al di là di Osimhen e Gabriel. Per Gabriel deve esserci necessariamente la cessione di Koulibaly. L’agente di Kalidou sta parlando con Liverpool, City e PSG. Sono colloqui, non trattative. Il Lille prima di vendere Gabriel chiamerà De Laurentiis, il Napoli ha un’opzione di prelazione.