RAI – Gabriel dipende necessariamente dalla cessione di Koulibaly, il Napoli ha un’opzione

Gabriel Magalhaes è il prescelto in caso di cessione di Koulibaly, condizione chiave per chiudere l’affare. Il Napoli, però, ha fatto seri passi in avanti, come riferisce Ciro Venerato, esperto di mercato RAI, a Radio Kiss Kiss:

Per Gabriel deve esserci necessariamente la cessione di Koulibaly. L’agente di Kalidou sta parlando con Liverpool, City e PSG.

Sono colloqui, non trattative. Il Lille prima di vendere Gabriel chiamerà De Laurentiis, il Napoli ha un’opzione di prelazione“