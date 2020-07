Maradona sfreccia nel campo d’allenamento con luci e sirene della polizia: è bufera

Sta facendo scalpore un nuovo video di Maradona diffuso da Diario Hoy. Nel video si vede Diego sfrecciare a bordo della sua auto nel campo di Estancia Chica.

Il video risale a prima del lockdown e – precisamente – pochi attimi prima di un allenamento del Gimnasia La Plata, squadra di cui è ancora allenatore.

Niente di particolare, se non per l’equipaggiamento illegale della vettura. La BMW è stata infatti attrezzata con luci e suoni, cosa non permessa dal codice della strada argentino. Si tratta di dispositivi audio-visivi che sono consentiti soltanto alle forze dell’ordine. Una nuova bufera si investe su Diego.

A todo motor: el video de Maradona manejando un auto lujoso con sirena. Se filtraron imágenes del DT de Gimnasia, llegando con un vehículo de alta gama a Estancia Chica 👇https://t.co/EqfFDQjVX3 pic.twitter.com/G9qLAMtjZH — Diario HOY (@diariohoynet) July 12, 2020