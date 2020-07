Gattuso in conferenza: “Mancato l’atteggiamento, dobbiamo tornare quelli di prima. Tutta la squadra è stata al di sotto”

Rino Gattuso al termine di Bologna-Napoli ha parlato in conferenza stampa. Le parole del tecnico del Napoli:

“Contro il Milan abbiamo fatto benissimo, oggi partita diversa. Nella ripresa abbiamo fatto fatica, non abbiamo giocato da squadra ed abbiamo concesso molto. Il Bologna ci ha messo in difficoltà, il pari è guadagnato per come è andata.

Dobbiamo giocare e prepararci per la gara di Champions: con prove così non andiamo da nessuna parte. Qualcuno può avere stanchezza ma ne abbiamo cambiati tanti e mentalmente dobbiamo tornare quelli di prima. Non c’è stato atteggiamento. Tutta la squadra è stata al di sotto”.