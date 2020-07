Bologna, Mihajlovic: “Ho sbagliato il primo tempo, dobbiamo avere poche idee ma chiare. Palacio? Non bado all’età”

Sinista Mihajlovic è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine di Bologna-Napoli:

“Forse ho sbagliato il primo tempo, pensavo di poter gestire la loro uscita: abbiamo sbagliato sistema. Dobbiamo avere poche idee ma chiare ed andare avanti. Sbaglio mio non iniziare così dai primi minuti. Essendo le partite vicine non abbiamo tempo per lavorare su tutto. Palacio? Non bado all’età, se fa bene io lo faccio giocare. Parto con un’idea e poi lo sa che è il campo a parlare. L’importante è la motivazione e l’obiettivo. Di Gattuso vorrei l’età (ride,ndr)”.