NIAKHATE NAPOLI – Il Napoli è alla ricerca di un nuovo difensore per lo scacchiere azzurro. Vista l’incertezza del rinnovo da parte di Koulibaly, si puntano già dei possibili sostituti per la nuova squadra di Gattuso.

Niakhate Napoli – Chi è, statistiche, numeri

Classe 96, Moussa Niakhate è un difensore molto fisico come lo dimostrano i suoi 190×80 kg. Nato calcisticamente in Francia ha giocato in molte giovanili come quelle del Lille ma sopratutto del Valenciennes. Proprio con quest’ultima squadra nel 2014 esordisce in Ligue 1 dove resterà fino al 2017. In quel frangente ha collezionato 72 presenze e un solo gol. L’anno successivo firma con il Metz giocando solo 32 partite per poi passare in Germania dove indossa la maglia del Magonza. Con il club tedesco, dal 2018, ha collezionato 60 presenze e due reti. Un giocatore versatile che può posizionarsi tanto come centrale di difesa quanto sulle fasce, il suo piede è il sinistro.

Niakhate se non arriva Gabriel

La prima scelta del Napoli era Gabriel Magalhaes del Lille. Sul difensore brasiliano però c’è l‘Everton dell’ex Ancelotti che prima della pausa per il lockdown ha già effettuato una prima parte di visite. Su di lui anche un altra squadra di Premier è molto forte, il Leicester.



Secondo quanto affermato da TuttomercatoWeb, anche il Napoli sarebbe interessato al gioiellino del Magonza in caso del mancato approdo di Gabriel. Giuntoli vuole tutelarsi nel caso in cui la trattativa dovesse dimostrarsi fallimentare e avrebbe chiesto informazioni riguardanti il giocatore. Il Mainz sembra già aver imposto il prezzo del cartellino : tra i 25 e i 30 milioni di euro, non intendendo scendere al di sotto di questa cifra. Il Napoli quindi punta alla ricerca di un difensore, sì forte, ma che possa essere anche un investimento per il futuro e i due nomi proposti sembrerebbero appieno soddisfare questo progetto sempre voluto da De Laurentiis.