Fedele attacca: “Ma secondo voi con ‘Cosimino’ il Napoli fa il salto di qualità? Per farlo ci vuole Immobile!”

L’opinionista e dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione Il bello del calcio. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Secondo voi questa squadra qui, senza Callejon e magari senza Koulibaly, con Cosimino (Osimhen, ndr.) va a fare il terzo posto o il secondo posto? Io non credo che fai il salto in avanti con questo giocatore. Il Napoli ha come obiettivo Ciro Immobile, ma Lotito non lo cede per nessuna cifra”.